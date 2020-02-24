NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi Katherine Johnson 101 yaşında yaşamını yitirdi
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NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi Katherine Johnson 101 yaşında yaşamını yitirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti.

24.02.2020 23:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:27
NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi Katherine Johnson 101 yaşında yaşamını yitirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda () çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti.


NASA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Johnson'ın ölümünden duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada, Johnson'ın "ırksal ve sosyal engelleri aşan mükemmellik mirasını onurlandırdığı" kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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