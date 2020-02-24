NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi Katherine Johnson 101 yaşında yaşamını yitirdi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti.
NASA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Johnson'ın ölümünden duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada, Johnson'ın "ırksal ve sosyal engelleri aşan mükemmellik mirasını onurlandırdığı" kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle