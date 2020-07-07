NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ortasında büyük bir boşluk olan galaksinin fotoğrafını çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ortasında büyük bir boşluk olan galaksinin fotoğrafını çekti

NASA'nın en güçlü uzay teleskobu olan Hubble, ışık saçan bir galaksinin net bir fotoğrafını çekti.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ortasında büyük bir boşluk olan galaksinin fotoğrafını çekti
07.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:05

NASA'nın en güçlü uzay teleskobu olan Hubble, ışık saçan bir galaksinin net bir fotoğrafını çekti.

NGC 2775 olarak adlandırılan galaksi, 67 milyon ışık yılı uzakta ve artık eskisi kadar fazla yıldız ortaya çıkmıyor.

Uzay bilimciler, galaksinin ortasındaki ışık saçan boşluğa bakarak bu yorumu yapıyor; tam merkezde oldukça 'kabarık' ve boş bir alan var.

Galaksi daha gençken merkezi çok daha hareketliydi, yoğunlaşan gazlar yeni yıldızlar yaratıyordu. Ancak şu an tüm gazın kullanıldığı ve yeni yıldızların ortaya çıkamadığı görülüyor.

Gökbilimcilere göre galaksinin merkezinden etrafa yayılan kolları, koyu renkli toz kitleleri ve gaz bulutları sebebiyle "yünlü, pofuduk, tüylü" bir görüntü ortaya çıkarıyor. Milyonlarca genç yıldız da sislerin arasında mavi renkte parlıyor.

Sarmal şeklindeki diğer galaksilerde, örneğin Samanyolu'nda, yıldızlar ve gazlar daha fazla sıkıştırılmış olduğu için kollar arasında çok daha net ayrımlar görülüyor.

Hubble'dan daha güçlü teleskoplar geliyor

NASA, Hubble'ı dünyanın yörüngesine Nisan 1990'da gönderdi. O zamandan beri teleskop yeni gezegenler, yeni galaksiler keşfetti ve kara deliklerle ilgili yeni detayların ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Ancak dünya, bilim insanlarının tahminlerinden çok daha hızlı ilerledi.

Yakın zamanda kullanılmaya başlayacak olan yeni teleskoplar, Hubble'ın çektiklerinden çok daha net ve etkili fotoğraflar sağlayabilir.

Bir sonraki teleskop projesi James Webb Uzay Teleskobu (JWST), bugüne kadar uzayı fotoğraflamak için kullanılan tüm teleskoplardan daha gelişmiş kameralar kullanacak.

Gelecek olan bu fotoğraflar, bilim insanlarının Samanyolu galaksisinin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl evrildiğiyle ilgili en büyük sorularını da çözmeye yardımcı olabilir.

Bir sonraki teleskobun parçaları uzun bir zaman önce bir araya getirildi ve şu an Kaliforniya'daki Northrop Grumman faaliyet merkezinde uzun bir test sürecinin içinde. Süreç başarılı geçerse 30 Mart 2021'de fırlatılması planlanıyor.

Buna ek olarak geliştirilmekte olan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu da, Hubble'ın yüz katı kadar genişlikte bir görüş açısına sahip olacak.

Nancy Grace Roman, Hubble'ın fırlatılmasını sağlayan Amerikalı kadın astronottu, isim ona atfen verildi.

2020'lerin ortalarında uzaya gönderilmesi planlanan bu teleskobun da, Güneş Sistemi'nin dışındaki yeni gezegenleri fotoğraflaması ve "kara enerji" ile ilgili daha fazla bilgi sağlaması için çalışılıyor. Kara enerji, kainatın yüzde 68'ini kaplayan ve genişlemesini sürdüren gizemli bir enerji türü.

Fırlatıldıktan sonra 5 yıl ömrü olacak olan Roman Uzay Teleskobu'nun bir milyar galaksiden gelen ışıkları ölçmesi, Samanyolu'nun derinlerini incelemesi ve 2 bin 600 kadar yeni gezegeni keşfetmesi ve tümünü fotoğraflaması hedefleniyor.

Teleskop, aynı zamanda Albert Einstein'ın izafiyet teorisinin test edilmesine de yardımcı olacak.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Haber
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Haber
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi Haber
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Rus Meclisi'nden TBMM'ye Ayasofya çağrısı: Zararı önleyecek adımlar atılsın
Rus Meclisi'nden TBMM'ye Ayasofya çağrısı: Zararı önleyecek adımlar atılsın
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Berat Albayrak Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Kemal Sunal Hülya Avşar
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Bursa Temmuz Oyunlar
Şu an buradasınız: NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ortasında büyük bir boşluk olan galaksinin fotoğrafını çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 13:05:26. #1.15#
title