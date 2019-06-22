NASA'nın Curiosity Aracı, Mars'ta Yaşam Olabileceğini Gösteren Gaz Seviyeleri Tespit Etti

Metan, havada yüksek yoğunluklarda bulunur. Curiosity tarafından yapılan ve NASA tarafından gözlemlenen ölçümler sırasında tespit edilen bulgular, Mars'ın yer altında yaşam formları bulunabileceğini belirtti. Araştırmacılar, bu yüzden daha yakın bir şekilde araştırmaya devam edecekler. Her şey plana uygun giderse pazartesi gününe kadar Mars'tan yeni bilgilere erişebileceğiz.

Ölçülebilir metan gazı, Curiosity tarafından tespit edilirse bu araştırmacılar için bir tetikleyici olabilir. Elbette gazın bir organizma tarafından üretilmiş olması gerekiyor. Metanın canlı organizmalar olmadan üretilmiş olabileceği ve yer altındaki küçük çatlaklar sayesinde uzun süre gömülü kalmış olabileceği ihtimali de var.

New York Times, metan gazının ilk kez tespit edilmediğini belirtti ancak son gelen bilgiler, metan gazının bu zamana kadarki en yüksek yoğunlukta tespit edildiği yönünde. Ayrıca bunun Dünya'nın dışında bir yaşam olduğu konusundaki ilk potansiyel kanıt olmadığını da unutmamak gerekiyor.