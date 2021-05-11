NASA'nın Bennu asteroidine gönderdiği uzay aracı 2 yıllık dönüş yolculuğuna başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NASA'nın Bennu asteroidine gönderdiği uzay aracı 2 yıllık dönüş yolculuğuna başladı

NASA'nın Bennu asteroidine gönderdiği uzay aracı 2 yıllık dönüş yolculuğuna başladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu isimli asteroidden moloz örnekleri alarak 2 yıl sürecek dönüş yolculuğu için motorlarını başarılı şekilde ateşlediği bildirildi.

NEW Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu isimli asteroidden moloz örnekleri alarak 2 yıl sürecek dönüş yolculuğu için motorlarını başarılı şekilde ateşlediği bildirildi.

2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex'in, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları topladığı ve 178 milyon mil ((yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıktığı belirtildi.

NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden 2016 yılında uzaya gönderilen aracın 2 yıl sürecek dönüş yolculuğunda, dünyaya ulaşması için güneşin etrafında 2 tur atması, 286 milyon kilometre uzakta olmasına rağmen, takip ettiği dairesel yörünge gereği 2,3 milyar kilometre yol kat etmesi gerektiği kaydedildi.

Orta boy bir araç büyüklüğündeki Osirix-Rex'in 24 Eylül 2023'te dönüş yolculuğunu tamamlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Bilim adamları Ekim 2020'de, Bennu'dan dünyaya ulaştırılacak 200 ile 400 gram ağırlığındaki moloz kırıntılarının üzerindeki karbon izlerinden güneş sisteminin dünyada yaşamın oluştuğuna dair bazı sırlarını açığa çıkarmayı umduklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü
Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Burcu Biricik Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: NASA'nın Bennu asteroidine gönderdiği uzay aracı 2 yıllık dönüş yolculuğuna başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 01:04:32. #1.15#

title