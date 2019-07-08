NASA'nın Ay Yolculuğunda Kullanacağı Roketleri Test Ediliyor

NASA, Ay'a yeniden insan göndermeye hazırlanıyor. Artemis 1 adlı görevde, tarihte ilk defa bir ABD'li kadın astronot da Ay'a ayak basacak. NASA, bu görev için Orion aracını kullanacak. Orion'u atmosfer dışına çıkarmak ise Space Launch System (SLS) roketinin görevi olacak. SLS şu anda son test aşamasında bulunuyor.

Artemis 1 görevi başladığında, Orion ekibi uzayda 3 hafta geçirmek üzere yola çıkacak. Bu görevde altı gün boyunca Ay yörüngesinde de yolculuk yapılacak. Yakın zamanda gerçekleştirilecek ilk seferde Artemis 1 bütün yaşam destek sistemlerine sahip olmasına rağmen uçuş, insansız olarak gerçekleştirilecek. Bu görevde elde edilecek olan bilgiler, daha sonra gerçekleştirilecek olan Artemis 2 için de temel oluşturacak.

Artemis 1, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Rampa 39A'dan fırlatılacak. Fırlatmanın tarihi ise Haziran 2020 olacak. Roketin parçaları hem ayrı ayrı, hem de birleştirildiklerinde defalarca testlere tabii tutulmuştu.

Projenin nihai amacı ise astronotların Ay'ın yüzeyine inmesini sağlamak olarak belirtildi. Her şey yolunda giderse Artemis, 2023 yılında gezegenimizin uydusunun yeniden ziyaret edilmesini sağlayacak.