NASA'nın ay programına Kanadalı bir astronot da katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

NASA'nın ay programına Kanadalı bir astronot da katılacak

17.12.2020 02:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 02:58
NASA'nın ay programına Kanadalı bir astronot da katılacak

NASA'nın 2023 yılında gerçekleştireceği ay programına Kanadalı bir astronotun da katılacağı açıklandı.

NASA'nın 2023 yılında gerçekleştireceği ay programına Kanadalı bir astronotun da katılacağı açıklandı.

Kanada İnovasyon, Bilim ve Endüstri Bakanı Navdeep Bains, düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile, Kanadalı bir astronotun da NASA'nın ay programı kapsamına alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Bakan Navdeep Bains, "Astronotlarımızdan biri, ayın etrafında seyahat eden ilk Kanadalı olurken tüm gözler gökyüzüne bakacak. Kanada, Apollo görevlerinden bu yana ilk mürettebatlı ay görevinde ABD'ye katılacak. Bu, Kanada'yı, ABD'den sonra derin uzayda astronotu olan ikinci ülke yapacak." dedi.

Astronotlar ay yüzeyine inmeyecek

NASA, Artemis ismini verdiği program kapsamında, 2023 yılında aya uzay aracı göndereceğini açıklamıştı.

Kanada'nın NASA programlarında görev alan halen dört aktif astronotu bulunuyor. Bakan Navdeep Bains, Artemis programına katılacak astronotun ismini açıklamazken, astronotların ay yüzeyine inmeyeceklerini, sadece keşif çalışması yapacaklarını duyurdu.

Artemis programı, ayın keşfi ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevleri mümkün kılmak için ay yüzeyine yeni bir uluslararası uzay istasyonu kurma gibi amaçları kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

İlgili Haberler

Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın
Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın
Japonlar 'Uzay Tarihi'nde Bir İlki Gerçekleştirdi
Japonlar 'Uzay Tarihi'nde Bir İlki Gerçekleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birkan Sokullu Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Falcao Erol Bulut Çağdaş Atan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NASA'nın ay programına Kanadalı bir astronot da katılacak | Haberler.com Teknoloji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 02:58:43. #1.15#
title