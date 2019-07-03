NASA'nın Ay Görevi Orion, Bir Testi Daha Başarıyla Tamamladı

NASA'nın uzun zamandır üzerinde çalışıyor olduğu ve sürekli testler gerçekleştirdiği Orion görevi sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bu hafta içerisinde "görev iptal" testleri gerçekleştirilen Orion görevinde herhangi bir sorun çıkmadı. NASA yetkilileri testin başarıyla tamamlandığını aktardı.

2024 yılında Ay'a inişi kapsayan Orion görevinin görev iptal testi için basın açıklaması yapan NASA Orion Programı Yöneticisi Mark Kirasich: "Önümüzdeki yeni büyük hedef tamamen Ay'ın kendisi, bizim Artemis-1 görevimiz. Bu görev 1 seneden biraz ileri bir tarihte gerçekleştirecek." ifadelerine yer verdi. Uzay topluluğunun (devlet kurumları, endüstri, alt hizmet sağlayıcıları) bazı söylemlerine göre de bahsi geçen görev 2020'nin sonuna gelmeden gerçekleştirilebilir.

Artemis-1 görevini 2022 yılında insanlı Artemis-2 görevi gerçekleştirecek. Artemis-2 görevinden sonra 2024 yılında asıl büyük ve beklenen görev Artemis-3 ile insanlar Ay'a iniş yapacaklar. ABD Başkanı Donald Trump'ın içerisinde bulunduğumuz yılın Mart ayında yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda NASA'nın bu görevinin gerçekleştirilmesine büyük önem verileceği anlaşıyor.