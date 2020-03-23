NASA'nın Ay Görevi Koronavirüs Sebebiyle Ertelendi ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum NASA, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle, yeni Ay görevi roketiyle ilgili çalışmalarını askıya aldı.

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum NASA, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle, yeni Ay görevi roketiyle ilgili çalışmalarını askıya aldı.

Yetkililer, Artemis mürettebatının Ay görevi için gerekli olan roket ve kapsül inşaasının ve test etme çalışmalarının askıya alındığını açıkladı. New Orleans'da bulunan Michoud Assembly tesis yöneticisi Jim Bridenstine, uzay fırlatma sistem roketinin inşaa edildiği Michoud Assembly tesisinin ve yakınlarında bulunan Stennis Space merkezinin kapatıldığını ifade etti. Bridenstine, artan Covid-19 virüs vakaları ve ekiplerinde bir kişinin Covid-19 virüsüne yakalanması nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

COVID-19 Ay görevini erteledi

Astronotları uzaya taşımak için güçlü bir derin uzay roketi olan, Orion mürettebat modülü Uzay fırlatma sistemi ve Orion donanım üretiminin ve testinin geçici olarak durdurulduğunu ifade eden Bridenstine, çalışma yeniden başlayana kadar, tüm donanımın güvenli bir şekilde kapatıldığını söyledi.

Uzmanlar, askıya alınan çalışmalar nedeniyle, NASA'nın yeniden uzay ile ilgili çalışmalarını gerçekleştirmesinin 2024 yılını bulabileceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Michoud Assembly tesis yöneticisi Jim Bridenstine, Corona virüsü salgını nedeniyle çalışmaların askıya alınmasının etkisinin çok büyük olduğunu farkında olduklarını, ancak önceliklerinin personel güvenliği ve sağlığı olduğunu ifade etti.