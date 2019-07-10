NASA'nın Apollo Görevinde Kullanılan Bilgisayarla Bitcoin Madenciliği Denendi

Uzaya çıkmak, hele Ay'a insan göndermek çok kolay bir iş değil ve birden fazla önemli bilimsel başarıya ihtiyaç duyuluyordu. Bu çalışmalar sayesinde bilgisayarlar küçük hale geldi. Eskiden odayı kaplayan, en küçüğü irice bir buzdolabına benzeyen bilgisayarlar, bu görev için küçültülmüştü.

Görev için kullanılan bilgisayarlardan biri, görece daha ufak olan ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki yönlendirme bilgisayarı idi. Bu bilgisayar, entegre devre sistemleri kullanılan ilk cihazlardan biriydi. Bugün ABD Uluslar Hava ve Bilim Müzesi'nde sergilenen bilgisayar, tarihçiler tarafından Bitcoin madenlemesi için yeniden programlandı.

Sistem, çok iyi bir Bitcoin madencisi değil ve 10 saniyede 1 hash değeri hesaplayabiliyor. Bitcoin madenciliğinde hash değeri ne kadar fazla ise yeni bloğun hesaplanması o kadar çabuk oluyor. Bitcoin'e yeni bir blok eklenmesi için oldukça zor bir bilmecenin çözülmesi gerekiyor. Bunu hesaplamanın yolu da çok büyük miktarda tahmini sisteme girmekten geçiyor. Gelişmiş sistemler saniyede trilyonlarca işlem yapabilme kapasitesine sahiptir. Bitcoin sistemi, kendini ortalama her 10 dakikada bir yeni blok çıkacak şekilde ayarlıyor. Şu anda bir blok sayfasının oluşturulabilmesi için 10 üzeri 22 deneme yapılması gerekiyor.

Elbette ki tarihçilerin amacı da bu cihazı kullanarak zengin olmak değil. Aradan geçen 50 yıllık süreçte bilgisayarların hesaplama gücündeki değişimi net şekilde gösterebilmek.

Apollo görevinde kullanılan AGC adlı bilgisayar, 4KB'a yakın RAM'e sahipti. Sistemin yapısı, bugünün terimleriyle konuşmak gerekirse 15-bit idi. Ayrıca manyetik çekirdek kullanılabiliyordu.

İşlemi gerçekleştiren Shirriff, daha önce de çeşitli antika bilgisayarları Bitcoin ile test etmişti. 1960'lı yıllardan kalma bir IBM 1401 ile Bitcoin madenciliği yaptığında 80 saniyede 1 hash değerine ulaşan araştırmacı, 1970'lere ait Xerox Alto ile saniyede 1,5 hash değerine ulaşmayı başarmıştı.