NASA'nın 42 Yıl Önce Uzaya Gönderdiği Voyager Araçları, Bozulmamakta Direniyorlar

Uzay yarışının adeta zirve yaptığı dönemde insanlık olarak Ay'a ayak basmayı başardık. Her ne kadar bu olay, o dönemin tanımlayıcı etkinliği olsa da, tek başarımız bu değildi. NASA'nın Voyager ikizleri olan Voyager 1 ve Voyager 2 araçları, evrenin sırlarını görebilmek için uzayın derinliklerine doğru tek yönlü bir yolculuğa çıktı. Şu anda Voyager 1, Dünya'dan 21,7 milyar kilometre uzakta bulunuyor. Daha yakın olan Voyager 2 için ise bu mesafe 17,6 milyar kilometre.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) görev kontrol ekipleri, enerji tasarrufu yapmak için uzay aracının CRS (Cosmic ray subsystem, kozmik ışın altsistemi) adlı parçasını çalışır tutan ısıtıcılardan birini kapattı. Hoş bir sürpriz olarak cihaz çalışmaya devam etti.

Voyager araçları, -59 derece sıcaklıkta çalışmaya devam ediyor

Bu uzay araçları için sıcaklık büyük bir problem teşkil ediyor. Uzay oldukça soğuk bir ortam ve Güneş'ten uzaklaştıkça daha da soğuk hale geliyor. Bundan yıllar önce üretilen araçlar, o önemin şartlarıyla test edilmişti. Haliyle uzayın derinliklerindeki aşırı soğuklara karşı bir noktaya kadar hazırlar.

Voyager 1 ve Voyager 2, -59 derece sıcaklıkta yolculuk etmelerine rağmen hala çalışmaya devam ediyorlar. İkiz kardeşlerin tamamen sessizliğe gömülmeden önce birkaç yıl boyunca daha veri göndermesi bekleniyor.