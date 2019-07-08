NASA'nın 1 Milyar Dolarlık Projesi Dragonfly, Satürn'ün Uydusu Titan'ı Araştıracak

NASA'nın yeni görevi ufukta belirmiş durumda: Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a insansız bir uzay aracı göndermek ve potansiyel uzaylı yaşamının kanıtı için araştırma yapmak. Milyar dolarlık görev, NASA mühendislerine daha önce hiç yaşamadıkları zor zamanları yaşatacak.

Titan, bir uydu olsa da daha çok Dünya gibi görünüyor ve hareket ediyor. Bu yüzden NASA, bu özel görev için özel bir uzay aracı geliştirdi. Nükleer itiş gücüne sahip Dragonfly dronu, bir çim biçme makinesi büyüklüğünde ve tam olarak 1 milyar dolara mâl oldu. Bir helikopter gibi tasarlanan Dragonfly, inişler arasında kısa uçuşlar gerçekleştirebiliyor.

Titan'daki ortalama ısı derecesi -179 santigrat derece olduğundan Dragonfly'ın buna özel bir ısıtma sistemi bulunuyor. Dragonfly'ın görevleri; yüzey kompozisyonunu, ısıyı, iklimi, yüzey şekillerini, jeolojik aktiviteleri, suyun olup olmadığını, uyduda karbon olup olmadığını ve diğer potansiyel yaşam formlarını araştırmak.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Dragonfly'ın görevini tamamlaması tam olarak 2,5 yıl alacak ve araç 175 kilometreden fazla mesafe kat edecek. Bu da neredeyse bütün Mars keşif araçlarının kat ettiği mesafenin iki katı demek.

Dragonfly yaşam formu bulamazsa bile Titan'da araştırılması gereken birçok bilimsel madde bulunuyor. Bilim insanlarına göre Titan, Dünya'nın ilk hallerine çok fazla benziyor. Bu da hızla yok olan Dünya'mızdan bir kaçış yolu demek olabilir, tabii muhtemelen milyonlarca yıl sonra : )