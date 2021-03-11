NASA, Mars'tan lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını paylaştı
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NASA, Mars'tan lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını paylaştı

11.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:17
NASA, Mars'tan lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını paylaştı

NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars üzerinden lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını kayda aldı.

NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars üzerinden lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını kayda aldı. NASA farklı yükseklikle 30 vuruş sesinin yer aldığı ses kaydını paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance uzay aracı Mars üzerinden lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını kayda aldı. Aracın kayda aldığı ses ilk kez paylaşıldı. Ses kaydında bazılarının diğerlerinden biraz daha yüksek olduğu 30 vuruş sesinin yer aldığı belirtildi. Ritmik vuruş sesleri aracın SuperCam cihazındaki mikrofon tarafından duyulmasının ardından kayda alındı. Seslerin farklı yoğunlukta olduğu ve aracın etrafındaki kayaların yapısını anlamada ekibe yardımcı olabileceği ifade edildi.

"MARS'TAKİ LAZER DARBELERİNİN İLK SES KAYITLARINI DİNLİYORSUNUZ"

NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mars'taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından duyulan bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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