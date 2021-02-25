NASA, Mars'taki Jezero Krateri'nin panoramik fotoğrafını paylaştı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'ta keşif yapan uzay aracı Perseverance, Jezero Krateri'nin fotoğrafını çekti.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'ta keşif yapan uzay aracı Perseverance, Jezero Krateri'nin fotoğrafını çekti. O fotoğraf, NASA tarafından paylaşıldı.
NASA'nın Kızıl Gezegen Mars'ta bulunan ve keşiflerine devam eden uzay aracı Perseverance, üzerin de bulunan Mastcam-Z kameralarıyla Jezero Krateri'nin fotoğrafını çekti. 142 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan 360 derecelik panoramik fotoğraf, NASA tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, Mars üzerinde çekilen en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor. 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı