NASA, Mars'taki Jezero Krateri'nin panoramik fotoğrafını paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'ta keşif yapan uzay aracı Perseverance, Jezero Krateri'nin fotoğrafını çekti. O fotoğraf, NASA tarafından paylaşıldı.

NASA'nın Kızıl Gezegen Mars'ta bulunan ve keşiflerine devam eden uzay aracı Perseverance, üzerin de bulunan Mastcam-Z kameralarıyla Jezero Krateri'nin fotoğrafını çekti. 142 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan 360 derecelik panoramik fotoğraf, NASA tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, Mars üzerinde çekilen en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor. 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı