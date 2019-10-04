NASA: Mars'ta yaşam izlerine ulaşmaya yakınız ama insanlar buna hazır değil

04.10.2019 11:16

Uzay bilimciler uzun yıllardır Dünya dışında yaşam olup olmadığı sorusuna cevap arıyor.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Gezegen Bilimi Direktörü Jim Green, Mars'ta yaşam izlerine ulaşmaya yakın olduklarını ancak insanların henüz böyle bir gerçeği kabul etmeye hazır olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle