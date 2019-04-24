Nasa Mars'ta İlk Kez Deprem Tespit Etti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk kez Mars'ta deprem tespit ederek ölçümledi. NASA'nın Kızıl gezegene yolladığı InSight adlı araştırma robotunun sismolojik sensörleri sayesinde insanoğlu ilk kez başka bir gezegendeki depremi kaydetti.

Salı günü yapılan açıklamaya göre bu deprem Insight aracının gezegene inmesinden 5 ay sonra yaşandı. InSight özellikle Mars'ın yüzeyinin altında neler olup bittiğini anlamak için tasarlanmıştı. İki yıl boyunca görev yapacak olan InSight aracının 6 Nisan günü tespit ettiği ilk depremin richter ölçeğine göre 2,5 şiddetinde olduğu anlaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle