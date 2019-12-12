NASA: Mars'ta buz suyu yataklarına erişmek için basit bir kürek yeterli
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NASA: Mars'ta buz suyu yataklarına erişmek için basit bir kürek yeterli

NASA Mars'ta astronotların sadece kürekle bile ulaşabilecekleri buz suyu yataklarının haritasını yayınladı.

12.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:16
NASA: Mars'ta buz suyu yataklarına erişmek için basit bir kürek yeterli

Mars'ta astronotların sadece kürekle bile ulaşabilecekleri buz suyu yataklarının haritasını yayınladı.


Bu 'define' haritasına göre gelecekte Mars'a ayak basacak olan astronotlar ihtiyaç duydukları tüm suyu dünyadan getirmek zorunda olmayacaklar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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