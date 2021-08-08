NASA, Mars simülasyonlarında çalışacak adaylar arıyor
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NASA, Mars simülasyonlarında çalışacak adaylar arıyor

NASA, Mars simülasyonlarında çalışacak adaylar arıyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir yıl sürecek Mars simülasyonlarında görev alacak mürettebat üyesi aradığını duyurdu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir yıl sürecek Mars simülasyonlarında görev alacak mürettebat üyesi aradığını duyurdu.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2022 sonbaharında başlatılması planlanan bir yıllık simülasyon görevleri için mürettebat üyesi olarak katılmak isteyen başvuru sahiplerinin arandığı bildirildi.

"Mürettebat Sağlığı ve Performans Keşfi Analoğu" olarak adlandırılan görevler dizisi, bir yıllık 3 Mars yüzey simülasyonlarını içine alırken, simülasyonların NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Simülasyonlarla, Ay ve Mars'a gelecekte yapılacak insanlı uzay görevlerinde olası sorunları önlemek ve çözmek için teknoloji geliştirerek araştırmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Adaylar, 30 ve 55 yaşları arasında olacak

NASA'nın Gelişmiş Gıda Teknoloji Araştırmalarından Sorumlu Bilim İnsanı Grace Douglas, analog çalışmanın kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Simülasyonlar, astronotların uzay görevlerine gitmeden önce karşılaşacakları fiziksel ve zihinsel zorlukları anlamamıza ve bunlara karşı koymamıza yardımcı olacak." dedi.

NASA, simülasyonlarda görev alacak 30 ve 55 yaşları arasında, İngilizce bilen, sağlıklı, ABD vatandaşı ya da daimi oturumu olan adaylar arıyor.

Mürettebat seçiminin, seçilen aday adayları arasından standart NASA kriterleriyle yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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