- NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı

18.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:47

- NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance'in yüzeydeki sürüşü sırasında kaydedilen ilk sesi yayınladı.

- NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı

WASHINGTON - Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance'in yüzeydeki sürüşü sırasında kaydedilen ilk sesi yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının Mars'a gönderdiği yeni nesil uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Uzay aracı, taşıdığı hassas mikrofon ile bir ilke imza atarak kızıl gezegen yüzeyindeki ilerleyişinin sesini kaydetti. NASA tarafından paylaşılan ses kayıtlarında uzay aracının tekerleklerinin, yüzeyle etkileşiminden kaynaklanan sesi, yüksek tizde bir gürültü ile duyuluyor. Perseverance'in Mars arazisinde gezinirken oldukça gürültü çıkardığı ifade ediliyor.

NASA'nın Güney California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda görevli mühendis Vandi Verma, "Pek çok insan görüntüleri gördüklerinde tekerleklerin metal olduğunu anlamıyor. Aslında bu tekerlekler kayaların üzerinde ilerlerken çok gürültü çıkarıyor" dedi.

Paylaşılan ilk kayıt, orijinal ve filtrelenmemiş sesten oluşuyor. Perseverance'ın sürüş sesi, giriş ve iniş mikrofonu tarafından kaydedildi. EDL sisteminin mühendisi Dave Gruel, Mars kaşifinin yüzeydeki sürüşü sırasında çıkardığı ses için, "Arabamı sürerken bu sesleri duysaydım kenara çekip çekici çağırırdım. Ancak duyduklarınızı ve bunların nerede kaydedildiğini düşünmek için bir dakikanızı ayırırsanız bu mükemmel bir anlam ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

İkinci kayıt ise sesin bir kısmının mühendisler tarafından filtrelenmiş 90 saniyelik versiyonunu içeriyor.

Öte yandan Mars'ta antik bir yaşamın izlerini aramak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz'da Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yola çıkan Perseverance'in keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması, toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya'ya getirmesi planlanıyor. Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance'in karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

- NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı
- NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı
- NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı
- NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:52:09. #1.14#
title