Nasa: "Mars Gezgini Kaya Numunesi Topladı"
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Nasa: "Mars Gezgini Kaya Numunesi Topladı"

Nasa: 'Mars Gezgini Kaya Numunesi Topladı'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Mars'taki gezgin aracı Perseverance'ın (Azim) tetkikleri tamamladığını ve Mars yüzeyinden ilk kaya örneğini topladığını açıkladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Mars'taki gezgin aracı Perseverance'ın (Azim) tetkikleri tamamladığını ve Mars yüzeyinden ilk kaya örneğini topladığını açıkladı.

Azim'in Twitter adresinden "Aldım!" mesajı yazıldı, bir kalem boyundan büyük numunenin fotoğrafı yayımlandı.,

NASA, numunenin 1 Eylül'de alındığını ancak emin olmak için beklediklerinin altını çizdi.

Azim gezginin robot kolu, numuneyi aracının gövdesindeki bir tüpe yerleştirip mühürledi.

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NASA yöneticisi Bill Nelson, "Çok büyük başarı" derken; müdür yardımcılarından Thomas Zurbuchen, "Bu başarı, bugün hala üzerinde incelemeler yaptığımız Ay'dan alınan numunelerin alınmasına eşittir" dedi.

3,000 parçadan oluştuğu için uzaya bugüne kadar gönderilen en karmaşık cihaz olarak adlandırılan Perseverance, 2 metrelik robot koluyla örnekler topluyor.

Azim, Jezero Krateri'ne geçtiğimiz Şubat ayında iniş yapmıştı.

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Kaynak: Space Mag Türkiye

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