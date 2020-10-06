NASA: Mars, ekim ayı boyunca dünyadan görülecek
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NASA: Mars, ekim ayı boyunca dünyadan görülecek

06.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:39
NASA: Mars, ekim ayı boyunca dünyadan görülecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars'ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars'ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı. NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars'ın dolunayla karıştırabileceğini ifade etti.

Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. NASA, Mars gezegeninin her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak. Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşecek ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi. Mars'ın Dünya'ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi. 


NASA: Mars, ekim ayı boyunca dünyadan görülecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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