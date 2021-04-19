NASA, Mars'a Perseverance göreviyle gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi uçurdu
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NASA, Mars'a Perseverance göreviyle gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi uçurdu

NASA, Mars'a Perseverance göreviyle gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi uçurdu
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi başarıyla uçurdu.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi başarıyla uçurdu.

NASA'nın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, Perseverance keşif aracıyla şubatta Kızıl Gezegen'e inen mini helikopter Ingenuity'nin, uzaktan uçuşu sağlandı.

Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti.

Ingenuity'nin uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla dünyaya iletilirken; helikopterin başarılı uçuşu NASA'da kutlandı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı Proje Müdürü Mimi Aung, "Artık insanoğlunun diğer bir gezegendeki bir hava aracını uçurduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Perseverance, Mars'a gönderilen en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip araç

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü 6 Mart'ta gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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