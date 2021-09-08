NASA, James Webb Uzay Teleskopu'nu 18 Aralık'ta fırlatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NASA, James Webb Uzay Teleskopu'nu 18 Aralık'ta fırlatacak

NASA, James Webb Uzay Teleskopu'nu 18 Aralık'ta fırlatacak
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık'ta fırlatmaya hazırlanıyor.

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık'ta fırlatmaya hazırlanıyor.

NASA, Webb olarak anılan projenin testlerini başarıyla tamamlamasının ardından, uzay fırlatma hizmeti sunan uluslararası Arienspace şirketiyle birlikte teleskobu fırlatma tarihini belirlediklerini duyurdu.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 18 Aralık'ta Güney Amerika'nın kuzey batı kıyısında bulunan Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden, ESA'nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek.

NASA, teleskobun California Redondo Beach'te son konfigürasyonlarının yapıldığını ve teleskobu uzaya taşıyacak Ariane 5 roketinin Fransız Guyanası'na ulaştığını duyurdu.

James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

Teleskobun daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatılışı, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

Kabil'de terk edilen ABD Büyükelçiliğinin önüne Taliban bayrağı resmedildi
Kabil'de terk edilen ABD Büyükelçiliğinin önüne Taliban bayrağı resmedildi
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Münir Özkul Rasim Öztekin
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
NASA, James Webb Uzay Teleskopu'nu 18 Aralık'ta fırlatacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 18:06:40. #1.16#

title