NASA İnsanlı Roket Fırlatışını Ertelemeyecek: Beklenen Haber Sonunda Geldi
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NASA İnsanlı Roket Fırlatışını Ertelemeyecek: Beklenen Haber Sonunda Geldi

Dünyanın en büyük organizasyonlarını düzenleyen NASA insanlı roket fırlatışı için çok önemli bir haber verdi.

NASA İnsanlı Roket Fırlatışını Ertelemeyecek: Beklenen Haber Sonunda Geldi
25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

Dünyanın en büyük organizasyonlarını düzenleyen NASA insanlı roket fırlatışı için çok önemli bir haber verdi. Herkes bu fırlatışın erteleneceğini söylese bile, onlar tam tersini yaptı. İşte merak edilen bütün detaylar.

Uzay çalışmaları konusunda NASA hiç şüphesiz dünyanın en büyük otoritesi. Devlet ve kurumsal bazda bakıldığında bu çok doğru olsa bile, yine de artık uzay çalışmaları yavaş yavaş özel şirketlere devrediliyor diyebiliriz. Bunun uzak gelecekte gerçekleşeceği söylense bile, aslında çok kısa bir süre içerisinde olacak.

NASA ve SpaceX ortak çalışması

İnsanlı roketler için bundan sadece 5 yıl kadar önce erken olduğu düşünülüyordu. NASA gibi kuruluşlar, her ne kadar başarılı işler yapsa bile, yine de alanda tekti. Şimdi ise SpaceX insanlı roket uçuşlarına başlıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu yıl uçuşların erteleneceği ile ilgili beklentileri tersine çevirdi. Pandemi nedeniyle her şeyin bir şekilde ertelendiği son günlerde, bu büyük bir moral verdi. Elon Musk, kendi Tesla fabrikalarının kapatılmasını bile büyük bir tepki ile karşılarken uzay programlarının ertelenmesi düşünülemezdi.

NASA ve SpaceX tarafından ortak yapılacak fırlatmaya ABD başkanı Donald Trump da katılacak. Böylece uçuş iyice resmiyet kazanmış olacak. Sizce NASA ve SpaceX uçuşları iptal etmeyerek doğru bir karar aldı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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