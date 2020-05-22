NASA insanlı roket fırlatımı için hazır olduklarını duyurdu
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NASA insanlı roket fırlatımı için hazır olduklarını duyurdu

NEW ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaklaşık 10 yıl aradan sonra Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderilmesi için son kontrollerin yapıldığını ve fırlatmaya hazır olunduğunu duyurdu.

NASA insanlı roket fırlatımı için hazır olduklarını duyurdu
22.05.2020 23:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:29

NEW ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaklaşık 10 yıl aradan sonra Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderilmesi için son kontrollerin yapıldığını ve fırlatmaya hazır olunduğunu duyurdu.

NASA ve SpaceX firması yetkilileri, gelecek hafta Florida'daki merkezden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir roket ile iki astronotun gönderilmesi öncesi fırlatma sistemlerinin kontrol edilerek, hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Lansman için gidiyoruz. Fırlatmaya hazırlık değerlendirmesi sonuçlandı ve NASA'nın SpaceX Crew Dragon görevi, kalkışa hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, "Gelecek hafta roket fırlatma törenine katılmayı düşünüyorum." demişti.

Tarihi fırlatma 27 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak fırlatma, aynı zamanda NASA'nın 2011'de Space Shuttle programını sonlandırmasından bu yana ABD'nin ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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