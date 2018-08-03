Nasa İlk Ticari İnsanlı Uzay Uçuşlarının Astronot Kadrosunu Açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, özel firmaların ürettiği uzay mekikleri ile yapılacak insanlı test ve ilk görev uçuşlarına katılacak astronotların adlarını açıkladı.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Boeing firmasının ürettiği "CST-100 Starliner" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Eric Boe, Christopher Ferguson ve Nicole Aunapu Mann'ın, SpaceX'in ürettiği "Crew Dragon" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda ise astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley'in görev alacağı belirtildi.

Her iki şirket de test uçuşlarını başarıyla tamamladıkları takdirde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot gruplarını taşıyacakları görev uçuşlarına başlayacak.

NASA'nın açıklamasında Starliner mekiğinin ilk görev uçuşunda astronotlar Josh Cassada ve Sunita Williams'ın, Crew Dragon'un ilk görev uçuşunda ise astronotlar Victor Glover ve Michael Hopkins'in yer alacağı ifade edildi.

Görev uçuşlarında Amerikalı astronotlar dışında NASA'nın ISS'te birlikte çalıştığı uluslararası ortaklarının personeli olan astronotlar da bulunacak.

Boeing'in Starliner mekiği insanlı test uçuşu için, Lockheed Martin ile Boeing ortaklığı United Launch Alliance'nin (ULA) ürettiği Atlas V roketiyle Florida'daki Cape Caneveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılacak.

SpaceX'in Crew Dragon mekiği ise, yine SpaceX üretimi olan Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

Amerikalı astronotlar, NASA'nın kamu kaynaklarıyla yürüttüğü Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarına 2011 yılında ard arda son vermesinden bu yana uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu. ISS'de görev yapan Amerikalı astronotlar Rus veya Japon mekikleriyle uzaya çıkarılıyordu.

SpaceX firması bir süredir Dragon kargo kapsülüyle ISS'ye ikmal seferlerinde görev alıyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan ISS'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat devridaim halinde görev yapıyor.