NASA, Hubble ve Spitzer'ın İlk Kez Bir Arada Kullanıldığını Açıkladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı olan NASA'nın teleskoplarından ikisi olan Hubble ve Spitzer, Gilese 3470b adlı bir gezegeni incelemek için bir arada kullanıldı. Bu gezegen, boyut olarak Dünya'dan daha büyük ama Neptün'den küçük olarak ölçüldü.

Science Daily'de yayınlanan haberde, iki teleskobun bir arada ilk kez kullanıldığı açıklandı. Uzmanlar, diğer yıldız sistemlerinde sık sık görülen bu tür gezegenlerin ileride detaylı olarak incelenebilmesi için bu çalışmanın öneminden bahsetti. İnceleme sonucunda 3470b atmosferinde hidrojen ve helyumun baskın hale geldiğini açıklıyor.

Montreal Üniversitesi'nden gök bilimci Björn Benneke, "Bu, gezegen oluşumu açısından büyük bir keşif. Gezegen yıldızına çok yakın dönüyor ve Jüpiter'den çok daha küçük, Dünya'nın kütlesinin 318 katı büyüklüğünde. Ancak başlangıçtan beri var olan ve büyük ölçüde ağır elementlerle kirlenmemiş hidrojen/helyum atmosferinin bütünlüğünü korumayı başarıyor. Güneş Sistemi'nde böyle bir şeye sahip değiliz, onu çarpıcı kılan şey de bu." diyor.

Benneke ayrıca bu araştırmanın onları şaşırttığını, daha önce gezegenin karbon ve oksijenden oluşan bir yapısı olduğunun düşünüldüğünü söylüyor. 'Sıcak Jüpiterler' olarak adlandırılan bu yapıların uzakta oluşup daha sonra yıldızlarına yaklaştıklarını söyleyen Benneke, bu gezegenin ise olduğu noktada ortaya çıkmış gibi gözüktüğünü söyledi.

NASA, teleskopların bu çalışma için gezegenin yıldızın önünden 12 geçişini ve 20 tutulmayı incelediğini belirtti.