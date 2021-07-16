NASA, Hubble Uzay Teleskobu ile ilgili geçen ay ortaya çıkan sorunun çözüldüğünü bildirdi
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NASA, Hubble Uzay Teleskobu ile ilgili geçen ay ortaya çıkan sorunun çözüldüğünü bildirdi

NASA, Hubble Uzay Teleskobu ile ilgili geçen ay ortaya çıkan sorunun çözüldüğünü bildirdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), haziranda ortaya çıkan ve Hubble Uzay Teleskobu'nun tüm astronomik görüntülemelerini durduran bilgisayar sorunuyla ilgili problemin çözüldüğünü duyurdu.

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), haziranda ortaya çıkan ve Hubble Uzay Teleskobu'nun tüm astronomik görüntülemelerini durduran bilgisayar sorunuyla ilgili problemin çözüldüğünü duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, başlangıçta sorunun kaynağının 1980'lerden kalma bir bilgisayar olduğunun sanıldığı ancak yedek bilgisayarın devreye sokulmasından sonra sorunun devam etmesi üzerine komuta ve veri biriminde bazı parçaların değiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bilgisayarların tekrar çalışmaya başladığı bildirilerek, Hubble Uzay Teleskobu'nun işlevine devam edileceği ifade edildi.

NASA'dan 16 Haziran'da yapılan açıklamada, bilim aygıtlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın, bellek kartındaki muhtemel kötüleşme nedeniyle çalışmadığı, buna bağlı olarak teleskop üzerinde bulunan kamera ve diğer enstrümanların güvenli modda bekletildiği kaydedilmişti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, uzaya fırlatıldığı 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla gözlem yapan ve artık emekliye ayrılması beklenen Hubble'ın yerine NASA'nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu kasımda dünyanın yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzağındaki bir noktaya fırlatması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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