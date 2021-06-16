NASA, Hubble Uzay Teleskobu gözlemlerini bilgisayarda çıkan sorun nedeniyle durdurdu
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NASA, Hubble Uzay Teleskobu gözlemlerini bilgisayarda çıkan sorun nedeniyle durdurdu

NASA, Hubble Uzay Teleskobu gözlemlerini bilgisayarda çıkan sorun nedeniyle durdurdu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle Hubble Uzay Teleskobu'nun tüm astronomik görüntülemelerinin 3 gündür durdurulduğunu duyurdu.

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle Hubble Uzay Teleskobu'nun tüm astronomik görüntülemelerinin 3 gündür durdurulduğunu duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, bilim aygıtlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın, bellek kartındaki muhtemel kötüleşme nedeniyle pazar gününden beri kapalı tutulduğu belirtildi.

Söz konusu bilgisayarın denemelere rağmen çalışmaması üzerine yedek bellek karta geçiş için uğraşıldığı ifade edilen açıklamada, başarılı olunursa teleskobun önce bir gün boyunca test edileceği, ardından bilim aygıtlarının açılarak gözlemlere devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu an için teleskop üzerinde bulunan kamera ve diğer enstrümanların güvenli modda bekletildiği bildirildi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, uzaya fırlatıldığı 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble'ın yerine NASA'nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu kasımda dünyanın yaklaşık bir buçuk milyon kilometre uzağındaki bir noktaya fırlatması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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