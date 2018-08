- NASA güneşe yaklaşacak uyduyu yarın fırlatacak

FLORIDA - NASA'nın 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe ismi verilen Güneş inceleme uydusunun, yarın Cape Canaveral'den Delta IV roketinin üstünde uzaya fırlatılacağı kaydedildi. Uydunun uzayda saatte 430 bin kilometre hızla yol alacağı belirtildi.

NASA, Parker Probe'un 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında güneşin etrafında 24 tur atacağını açıkladı. Parker Solar Probe'un Güneş'e her defasında daha da yaklaşması amacıyla Venüs'ün çekim gücünden istifade etmek için Venüs'ün etrafından 7 defa tur atacağı kaydedildi. Parker Probe'un Güneş yüzeyine 6 milyon 115 bin 500 kilometre yaklaşacağı belirtildi.

Bu durumda, diğer tipik yer çekim desteğinde olduğu gibi Solar Probe'un Güneş'e daha çok yaklaşması için Venüs'ün yan yol hareketini yavaşlatacağı, sonunda Güneş'e yakınlaştığı zaman Parker Solar Probe'un yan yol hızının çoğunu kaybederken Güneş'in çekim gücü sayesinde büyük bir hız kazanacağı ve Güneş'e 6 milyon 115 bin 500 kilometre yaklaşacağı ifade edildi.

Parker Probe bu seviyede bin 371 derecelik bir ısıya maruz kalmasına rağmen, ısıya dayanıklı zırhı sayesinde 30 derecelik bir ısının etkisinde kalacağı belirtildi.

Parker Solar Probe'u fırlatacak olan ULA Delta IV'ün dünyadaki en güçlü roket olduğu kaydedildi. NASA, Ula Delta IV Roketinin Mars'a ulaşması için gereken enerjinin 55 katı daha enerjiye ihtiyacı olduğunu belirtti.

NASA'nın bilim adamları, Parker Solar Probe'un güneşe her bir yaklaşımında güneşin atmosferinin yeni bölgelerinin görüleceğini, onlarca yıldır merak edilen yıldız mekaniği hakkında bilgeler öğrenileceğini belirtti.

NASA, Dünya ve üstündeki her şeyin Güneş'in yörüngesinde saatte yaklaşık 108 bin kilometre giderken Parker Solar Prob'un bu yörüngeden çıkması için bu akışın tersine doğru fırlatılması gerektiğini belirtti.