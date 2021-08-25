NASA, geliştirdiği program ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NASA, geliştirdiği program ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak

NASA, geliştirdiği program ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geliştirdiği orman yangınları programı ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geliştirdiği orman yangınları programı ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), orman yangınları ile mücadelede itfaiyecilere uydu görüntüleri ile yardımcı olacak. NASA yöneticisi Bill Nelson Yıllık Uzay Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, NASA'nın orman yangınları ile mücadele eden ekiplerin gerçek zamanlı verilere daha fazla ulaşabilmeleri için bir orman yangını programı geliştirmeyi planladığını belirtti.

"ASIL MİSYONUMUZ BU GEZEGENİ KORUMAKTIR"

Nelson, "Asıl misyonumuz bu gezegeni korumaktır. Bu yüzden NASA yeni bir orman yangını programı yapmayı planlıyor. Program uydumuzdan ve hava gözlemlerimizden yani gökyüzündeki gözlerimizden yararlanacak. Teknoloji, yangınlarla mücadele eden kahramanları desteklemek için veriye dayalı araçlar geliştirecek. Onlar her çıkan yangını önlemeye çalışıyorlar" dedi.

Nelson, eylül ayından itibaren NASA'nın dünya gözlem verilerini "Open ET" adlı yeni bir internet uygulamasıyla halka açık şekilde paylaşacağını belirtti. Open ET uygulaması ile paylaşılan verilerin orman yangınlarının yanı sıra su yönetimi konusuna da yardımcı olması planlanıyor. Çiftçilerin ve su yöneticilerinin verilere erişerek tarımsal su tüketimini belirleyebilecekleri belirtildi.

NASA, geliştirilen yeni programın orman yangınlarında itfaiye ekiplerine yardımcı olan mevcut uydu ölçümleri yöntemlerine göre daha ileri seviyede bir program olacağını belirtiyor.

ABD'DE 2 MİLYON 500 BİN DÖNÜMLÜK ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

ABD'nin 12 eyaletinde 92 büyük orman yangınında 2 milyon 500 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü. Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi internette yayınlanan en son günlük raporunda 16 yangının yakınındaki yerleşim birimlerinden 26 bin 383 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

(Saim Sevinç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Mesut Akusta Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
NASA, geliştirdiği program ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 08:42:51. #1.14#

title