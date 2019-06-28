NASA, Dünya'ya Şaşırtıcı Derecede Benzeyen Uyduya Drone Yollayacak

NASA, salı günü gerçekleştirdiği açıklama ile Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a yapılacak görevini duyurdu. Görevde Dragonfly isimli drone'un Titan'a giderek uydu üzerindeki yaşam potansiyelini barındıran herhangi bir kimyasal araştırmasında bulunacağı belirtildi. Dragonfly, uyduya varmadan birkaç yıl önce Jüpiter'in uydusunun yörüngesine girecek olan Europa Clipper göreviyle birleştirilecek. Bu görev sırasında NASA'nın, uzaylı organizmalar hakkında en net bulguları edinmesi bekleniyor.

Güneş Sistemi'nde bir yaşam varsa, bu yaşamların bahsedilen iki uydu gibi ıslak bir ortama sahip olan yerlerde olduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra Europa'nın yüzeyinin altındaki okyanuslar bizi kendine çekse de Europa, buzullarla dolu yüzeyi sebebiyle Dünya'dan büyük farklılıklar gösteriyor. Titan ise en kalın atmosfer tabakası bulunan uydu olarak Dünya'ya en çok benzeyen gök cisimleri arasında bulunuyor.

NASA'nın yetkililerinden Lori Glaze, "Titan, yaşam için gereken her şeye sahip. Bugün bizlere yaşamı sağlayan ya da Dünya şekillenirken var olan koşulları inceleme şansına sahibiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Dragonfly, Titan etrafında toplamda 2,7 yıl sürecek kısa uçuşlar gerçekleştirecek. Drone'un asıl amacıysa 170 kilometre civarında bir yolculuk gerçekleştirerek tüm Mars araçlarının kat ettiği yolun üstüne çıkmak.

Dragonfly, görevinde Selk darbesi kraterine odaklanacak. Bilim insanlarının yaşam için gerekli olan üç maddenin de burada olduğunu düşündüğü alanın aynı zamanda bir zamanlar sıvı su bulundurduğu da kanıtlandı.

Dragonfly'ın 2024 yılında fırlatılıp 2036 yılında geri dönmesi planlanıyor. Görev yakın bir tarihte sonuçlanmayacak olsa da görevin sonuçları aracılığıyla bildiğimiz 'hayat' çok daha farklı bir şekil alabilir.