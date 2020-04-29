NASA, Dünya'ya düşme ihtimali olan göktaşına uzay aracıyla çarparak yön verecek
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NASA, Dünya'ya düşme ihtimali olan göktaşına uzay aracıyla çarparak yön verecek

NASA, Dünya'ya yaklaşan göktaşlarının yönünü değiştirmeyi test edecek

NASA, Dünya'ya düşme ihtimali olan göktaşına uzay aracıyla çarparak yön verecek
29.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:35

NASA, göktaşlarının gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimaline karşı başlattığı hazırlıklar kapsamında önümüzdeki yıl bir uzay aracını fırlatmayı planlıyor. Uzay aracı, Dünya'ya yaklaşan asteroidlere çarparak yönlerini değiştirme görevini üstlenecek.

Her yıl Dünya'nın yakınından onlarca asteroid geçiyor. Çarşamba günü Dünya'nın yaklaşık 6 milyon kilometre yakınından geçmesi beklenen 1998 OR2 adlı göktaşı da bunlardan biri. Bilim insanlarına göre 2,4 kilometre çapındaki göktaşı, Dünya'ya çarpması halinde yeryüzünde 10 km çapında bir krater açma potansiyeline sahip. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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