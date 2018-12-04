NASA, Dünya İçin En Büyük Tehlike Olarak Görülen Asteroidin Videosunu Paylaştı
NASA, Dünya için en büyük potansiyel tehlike arz eden Bennu adlı asteroidin videosunu yayınladı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya için potansiyel olarak tehlike arz ettiği tahmin edilen Bennu adlı asteroidin videosunu yayınladı.
İLK KEZ VİDEOSU İZLENDİ
Kendi ekseni etrafında dönen Bennu, bu asteroitten toprak örneklerinin ulaştırılması için tasarlanan OSIRIS-REx uzay istasyonu sayesinde görüntülendi.
NASA, son 2 yılda 2 milyar milden fazla mesafe kat eden OSIRIS-REx istasyonun yaklaşık 1 yıl boyunca asteroidi inceleyeceğini, ardından toprak örneklerini alacağını açıkladı. Aracın dünyaya dönüşü Eylül 2023'te planlanıyor.
500 metre boyutundaki uzay cismi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bilim insanları tarafından keşfedilmişti. Yapılan hesaplamalara göre, 2182 yılında Dünya'ya yaklaşacak olan Bennu, şu anda gezegenimiz için en büyük tehlike arz eden uzay cismi olarak gösteriliyor.
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