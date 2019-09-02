Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

NASA, Dorian Kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladıABD, (DHA)- ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

02.09.2019 22:12
Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

NASA, Dorian Kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

ABD, (DHA)- ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve 'Kategori 5'e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.

Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et