Nasa, 'Dart'la Vuracağı Asteroitin Yönünü Değiştirecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), "Asteroid İkilisi Yeniden Yönlendirme Testi" (DART) adı verilen uzay görevi kapsamında, uzay aracıyla bir asteroide çarparak onun yönünü ölçülebilir şekilde değiştirmeyi amaçlıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), "Asteroid İkilisi Yeniden Yönlendirme Testi" (DART) adı verilen uzay görevi kapsamında, uzay aracıyla bir asteroide çarparak onun yönünü ölçülebilir şekilde değiştirmeyi amaçlıyor.

Temmuz 2021'de uzaya fırlatılması planlanan aracın, Dünya ile Mars arasındaki ikiz Didymos asteroidlerinden birine çarpması planlanıyor.

Dünya'ya yönelen bir asteroit fikri birçok bilim kurgu fantezisinin konusudur, ancak NASA'nın bu soruna çözümü filmlerde olduğundan bile daha ilginç.

Bilim adamları, tehlikeli bir şekilde yaklaşırsa, gezegenimizden uzak bir asteroidi "yumruklamak" için çok sinematografik bir plan tasarladılar.

Proje, "DART Görevi" olarak biliniyor ve John Hopkins Üniversitesi'nin Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından birkaç NASA bilim adamı ile birlikte geliştirildi.

Çığır açan uzay teknolojisi, uzayda bir asteroidin hareketini değiştirebilen "kinetik çarpma" tekniği olarak bilinen tekniği içerir.

NASA web sitesinde, "DART, Dünya'nın tehlikeli bir asteroidin etkisinin önlenmesine yönelik, gezegensel savunma odaklı bir teknoloji testidir," diye açıklıyor.

"DART, uzayda bir asteroidin hareketini değiştirmek için kinetik çarpma tekniğinin ilk gösterimi olacak."

23,000 KM HIZLA ÇARPACAK

NASA'nın uzay aracı, saniyede yaklaşık 6,6 km hızla yaklaşmakta olan bir asteroide doğrudan ateşlenerek çarpacak şekilde tasarlandı.

Bu, asteroidi yörüngesinin hızını sadece yüzde bir oranında değiştirmeye zorlamalı ama umarım onu ??Dünya'dan uzaklaştırmaya yeter.

Uzay aracının fırlatma penceresi 2021 Temmuz'da açılacak. Bir SpaceX Falcon roketi tarafından fırlatılacak, ancak araçtan ayrılacak ve bir yıl boyunca uzayda yolculuk edecek.

Sonunda asteroit Didymos'u ve onun küçük aycığıyla buluşacak. İki asteroit Dünya için bir tehdit olarak görülmez, ancak DART'ın hedefi olarak seçilecek kadar yakından geçecek.

NASA uzay aracı daha sonra küçük aycığa 23,000 kilometre hızla çarpışacak ve Didymos sistemi gezegenimizin 11 milyon km yakınına geldiğinde teleskoplar ve radar aracılığıyla geminin hızı ve yörüngesi üzerindeki etkisini gözlemleyebileceğiz.

Bilim adamları, çarpışmanın ayın hızını yüzde bir oranında ve daha büyük asteroid etrafındaki yörünge periyodunu birkaç dakika civarında değiştireceğini düşünüyor, bu değer Dünya'daki teleskoplarla gözlemlenip ölçülebilecek kadar büyük. "

APL astronomu ve DART araştırma ekibi lideri Andy Rivkin, Vice News'e "Şimdiye kadar, gelen bir şey bulursak ne yapabileceğimiz konusunda çok fazla seçeneğimiz yoktu," dedi.

"DART, nükleer bir pakete başvurmak zorunda kalmadan veya bodrumlarımızda oturup onu bekleyerek ve parmaklarımızı kullanmadan bir şeyi nasıl saptırabileceğimizin ilk testidir."

Popüler bilim kurgu filmleri Armageddon ve Deep Impact, bir asteroidi Dünya'ya ulaşmadan önce patlatmak için nükleer silah kullanan kurgusal bilim adamlarını tasvir ediyor.

DART'ın yakın zamanda bir asteroidi yeniden yönlendirmesi pek olası değil, NASA kısa süre önce en az 100 yıl daha bir etki konusunda endişelenmemize gerek olmadığını açıkladı.

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Kaynak: Space Mag Türkiye