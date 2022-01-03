Nasa Danışmanı: "Uzaylıları 3 Yıla Bulacağız"

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Başkanlığı yapan Charles Bolden'in baş danışmanı Ellen Stofen'den bomba açıklama.

Halen Amerikan Uzay ve Havacılık Müzesi'nin başkanı olan Stofen "2025'e kadar uzaylıları bulacağız" dedi.

Evet, yanlış okumadınız, önümüzdeki 3 yıl içinde…

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Stoffen şöyle konuştu:

"Nereye bakacağımız biliyoruz."

"Nasıl bakacağımızı biliyoruz."

"Artık teknolojimiz de gelişti. Onları [uzaylıları] bulmaya az kaldı."

"Kesinlikle doğru yoldayız."

NOBELLİ FİZİKÇİ: "UZAYLILARI 30 YIL İÇİNDE BULACAĞIZ"

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