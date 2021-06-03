NASA'dan Venüs'e milyar dolarlık DAVINCI ve VERITAS görevi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NASA'dan Venüs'e milyar dolarlık DAVINCI ve VERITAS görevi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), dünyaya en yakın gezegen olarak bilinen Venüs'e 2028-2030 yılları arasında iki görev yapılacağını duyurdu.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), dünyaya en yakın gezegen olarak bilinen Venüs'e 2028-2030 yılları arasında iki görev yapılacağını duyurdu. Açıklamada, iki göreve de 500'er milyon dolar bütçe ayrıldı.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, NASA Keşif Programı kapsamında Venüs gezegeni için 1 milyar dolar bütçeli 'DAVINCI+' ve 'VERITAS' adlı iki insansız görevin yapılacağı; görevlerde güneşe en yakın ikinci gezegen olan Venüs'ün neden 'en sıcak' gezegen olduğunun araştırılmasının planlandığı ifade edildi. NASA'nın bu görevleri, 30 yıl aradan sonra Venüs için ikinci görev olacak.

GÖREVLERİN DETAYLARI AÇIKLANDI

DAVINCI+ görevi kapsamında, Venüs'ün nasıl oluştuğu ve geliştiğini anlamak adına gezegenin atmosfer bileşimini ölçecek ve gezegende daha önce bir okyanusun var olup olmadığını araştıracak. Öte yandan, DAVINCI+?nin Venüs'te 'tesserae' olarak bilinen jeolojik özellikleri inceleyeceğini ve ilk yüksek çözünürlüklü fotoğrafları sunacağı aktarıldı. Ayrıca, bu fotoğrafların Dünya'nın kıtalarıyla karşılaştırılabileceği bilgisi paylaşıldı.

VERITAS görevi ise Venüs'ün jeolojik tarihini belirlemek ve Dünya'ya en yakın gezegen olmasına rağmen neden bu kadar farklı geliştiğini anlamak için gezegenin yüzeyini haritalayacak. VERITAS, levha tektoniği ve volkanizma gibi süreçlerin Venüs'te hala aktif olup olmadığını doğrulamak için neredeyse tüm gezegen üzerindeki yüzey yüksekliklerini çizecek.

'VENÜS HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLMEMİZ ŞAŞIRTICI'

NASA Keşif Programı'nda bilim insanı Tom Wagner, 'Venüs hakkında bu kadar az şey bilmemiz şaşırtıcı. Ama bu görevlerin birleşik sonuçları bize gökyüzündeki bulutlardan ve yüzeyindeki yanardağlardan çekirdeğine kadar gezegeni anlatacak. Bu gezegeni yeni keşfetmişiz gibi olacak' dedi.

NASA'nın bilim alanındaki yardımcı yöneticisi Thomas Zurbuchen, 'NASA'nın 30 yılı aşkın süredir ziyaret etmediği bir gezegeni ziyaret ederek bilim programımızı hızlandırıyoruz. NASA'nın uzun yıllar süren misyonlar ve teknoloji programları boyunca geliştirdiği ve iyileştirdiği en son teknolojileri kullanarak, Dünya benzeri bir gezegenin nasıl bir sera haline geldiğini anlayacağız. Hedeflerimiz derin. Bu sadece kendi güneş sistemimizdeki gezegenlerin evrimini ve yaşanabilirliği anlamak değil, aynı zamanda bu sınırların ötesine, NASA için heyecan verici ve gelişmekte olan bir araştırma alanı olan dış gezegenlere uzanmaktır' ifadelerine yer verdi.

NASA'dan Venüs'e milyar dolarlık DAVINCI ve VERITAS görevi
NASA'dan Venüs'e milyar dolarlık DAVINCI ve VERITAS görevi
NASA'dan Venüs'e milyar dolarlık DAVINCI ve VERITAS görevi
NASA'dan Venüs'e milyar dolarlık DAVINCI ve VERITAS görevi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 155 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 155 milyonu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu?
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NASA'dan Venüs'e milyar dolarlık DAVINCI ve VERITAS görevi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:29:54. #1.14#

title