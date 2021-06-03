NASA'dan Venüs'e milyar dolarlık DAVINCI ve VERITAS görevi

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), dünyaya en yakın gezegen olarak bilinen Venüs'e 2028-2030 yılları arasında iki görev yapılacağını duyurdu.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), dünyaya en yakın gezegen olarak bilinen Venüs'e 2028-2030 yılları arasında iki görev yapılacağını duyurdu. Açıklamada, iki göreve de 500'er milyon dolar bütçe ayrıldı.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, NASA Keşif Programı kapsamında Venüs gezegeni için 1 milyar dolar bütçeli 'DAVINCI+' ve 'VERITAS' adlı iki insansız görevin yapılacağı; görevlerde güneşe en yakın ikinci gezegen olan Venüs'ün neden 'en sıcak' gezegen olduğunun araştırılmasının planlandığı ifade edildi. NASA'nın bu görevleri, 30 yıl aradan sonra Venüs için ikinci görev olacak.

GÖREVLERİN DETAYLARI AÇIKLANDI

DAVINCI+ görevi kapsamında, Venüs'ün nasıl oluştuğu ve geliştiğini anlamak adına gezegenin atmosfer bileşimini ölçecek ve gezegende daha önce bir okyanusun var olup olmadığını araştıracak. Öte yandan, DAVINCI+?nin Venüs'te 'tesserae' olarak bilinen jeolojik özellikleri inceleyeceğini ve ilk yüksek çözünürlüklü fotoğrafları sunacağı aktarıldı. Ayrıca, bu fotoğrafların Dünya'nın kıtalarıyla karşılaştırılabileceği bilgisi paylaşıldı.

VERITAS görevi ise Venüs'ün jeolojik tarihini belirlemek ve Dünya'ya en yakın gezegen olmasına rağmen neden bu kadar farklı geliştiğini anlamak için gezegenin yüzeyini haritalayacak. VERITAS, levha tektoniği ve volkanizma gibi süreçlerin Venüs'te hala aktif olup olmadığını doğrulamak için neredeyse tüm gezegen üzerindeki yüzey yüksekliklerini çizecek.

'VENÜS HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLMEMİZ ŞAŞIRTICI'

NASA Keşif Programı'nda bilim insanı Tom Wagner, 'Venüs hakkında bu kadar az şey bilmemiz şaşırtıcı. Ama bu görevlerin birleşik sonuçları bize gökyüzündeki bulutlardan ve yüzeyindeki yanardağlardan çekirdeğine kadar gezegeni anlatacak. Bu gezegeni yeni keşfetmişiz gibi olacak' dedi.

NASA'nın bilim alanındaki yardımcı yöneticisi Thomas Zurbuchen, 'NASA'nın 30 yılı aşkın süredir ziyaret etmediği bir gezegeni ziyaret ederek bilim programımızı hızlandırıyoruz. NASA'nın uzun yıllar süren misyonlar ve teknoloji programları boyunca geliştirdiği ve iyileştirdiği en son teknolojileri kullanarak, Dünya benzeri bir gezegenin nasıl bir sera haline geldiğini anlayacağız. Hedeflerimiz derin. Bu sadece kendi güneş sistemimizdeki gezegenlerin evrimini ve yaşanabilirliği anlamak değil, aynı zamanda bu sınırların ötesine, NASA için heyecan verici ve gelişmekte olan bir araştırma alanı olan dış gezegenlere uzanmaktır' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı