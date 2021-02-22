NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' yaşamını yitirdi

22.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:35
NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR'da yaşayan ve astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaşıp, teşekkür mektubu alan Abdulkadir Topkaç (67), kanser tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİYARBAKIR'da yaşayan ve astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaşıp, teşekkür mektubu alan Abdulkadir Topkaç (67), kanser tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uzun yıllar fırıncılık yapan ve astronomiye olan merakıyla İstanbul'a giderek, Sovyetler Birliği'nden kalma teleskobu satın alan Abdulkadir Topkaç, 27 sene boyunca yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaştı. NASA'dan teşekkür mektubu da alan ilkokul mezunu Topkaç'ın teleskobu, Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hendek- barikat operasyonlarında tahrip oldu. Topkaç'a sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alındı. 

Yeni teleskobuyla gözlemlerine devam eden Abdulkadir Topkaç, bir süre önce kansere yakalandı. Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Topkaç, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Topkaç'ın ölüm haberi, kentte büyük üzüntüyle karşılandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Toygun Ateş Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:35:36. #1.14#
title