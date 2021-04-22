NASA'dan tarihi adım: Mars'ta oksijen üretildi
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NASA'dan tarihi adım: Mars'ta oksijen üretildi

NASA'dan tarihi adım: Mars'ta oksijen üretildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NASA'nın keşif aracı Perseverance ile Kızıl Gezegene gönderilen "Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı Deneyi (Moxie)" adı verilen cihaz, Mars'ta oksijen üretmeyi başardı.

NASA'nın keşif aracı Perseverance ile Kızıl Gezegene gönderilen "Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı Deneyi (Moxie)" adı verilen cihaz, Mars'ta oksijen üretmeyi başardı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta bir ilke daha imza attı. Şubat ayında yaşam izlerini aramakla görevlendirilen keşif aracı Perseverance ile birlikte Mars'a gönderilen "Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı Deneyi (Moxie)" adı verilen cihazın, Kızıl Gezegen'deki atmosferden karbondioksiti çekerek saf oksijen üretmeyi başardığı duyuruldu. Moxie'nin yaklaşık 5 gram oksijen ürettiği ifade edildi. Bunun Mars'taki bir astronotun yaklaşık 10 dakika boyunca nefes alması için ihtiyaç duyduğu oksijen miktarına eş değer olduğu belirtildi.

Mars'ta oksijen üretimi ile birlikte Kızıl Gezegenin kolonileştirilmesi konusunda önemli bir ilerleme kaydedildiğine dikkat çekildi.

NASA Uzay Teknolojisi Görev Gücü'nden (STMD) Trudy Kortes, "Moxie, yalnızca başka bir gezegende oksijen üreten ilk cihaz değil, aynı zamanda gelecekteki görevlerin başka bir gezegenin kaynaklarından faydalanarak yaşamasına yardımcı olacak teknolojinin ilk örneği" ifadelerini kullandı.

"SONUÇLAR, MARS'TA İNSANLARI GÖRME HEDEFİMİZE DOĞRU İLERLERKEN UMUT DOLU"

STMD yöneticisi Jim Reuter ise "Bu, Mars'ta karbondioksiti oksijene dönüştürmede kritik bir ilk adım. Moxie'nin yapacak daha çok işi var, ancak bu teknolojinin sonuçları, Mars'ta insanları görme hedefimize doğru ilerlerken umut dolu. Oksijen yalnızca soluduğumuz havanın içinde yer almıyor. Roket itici, oksijene bağlı olarak çalışıyor ve geleceğin kaşiflerinin Dünya'ya dönmesi Mars'ta itici yakıt üretmeye bağlı olacak" dedi.

Mars'ın atmosferi yüzde 96 karbondioksitten oluşuyor. Moxie, karbondioksit moleküllerinden oksijen atomlarını ayırırken yüksek ısıdan faydalanıyor. Saatte 10 grama kadar oksijen üretmek üzere tasarlanan Moxie'nin 1 Mars yılı (Dünyada yaklaşık 2 yıl) boyunca en az 9 kez daha oksijen üretmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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