NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Salda Gölü özellikleri neler?
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NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Salda Gölü özellikleri neler?

NASA Salda Gölü'nü Mars'ta yer alan Jezero Krateri'ne benzetti ve Twitter'dan tanıttı! Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü'nün derinliği kaç metre? Salda Gölü turizm aktiviteleri arasında, Salda Gölü turları ve Salda Gölü kampı yer alabilir. Ayrıca, fotoğraf severlerinde dikkatini çekmektedir. Salda Gölü'ne nasıl gidilir?

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Salda Gölü özellikleri neler?
01.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 08:31

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla öne çıkan Salda Gölü ile ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. NASA paylaşımında, Mars'taki Jezero krateri ile Salda Gölü'nün büyük benzerlikler taşıdığını belirtti.

NASA SALDA GÖLÜ PAYLAŞIMI

NASA, Burdur'un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla ön plana çıkan Salda Gölü'nü resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan yerlerden olduğunun altı çizildi. Paylaşımda, Türkiye'deki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir. Hatta, araştırmacılar 2020'deki Mars görevi için Salda Gölü'nde saha araştırması yapmışlardır denildi.

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Salda Gölü özellikleri neler?

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki meslektaşları ile işbirliği yapan Purdue Üniversitesi araştırma ekibi, gölün çevresini ve çevresini incelemek için bir hafta çalışma yaptı. NASA'nın paylaştığı yazıda ise Salda Gölü ile ilgili çarpıcı bilgiler verildi. Yazıda "Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz. Ancak ondan sonraki en iyi yer olan Türkiye'deki Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz. Salda Gölü mineraloji ve jeoloji bakımından Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Perseverance adlı yeni Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e gönderilmeden önce araştırmacıların Salda Gölü'nde saha çalışması yaptığı da ifade edildi. Purdue Üniversitesi'nde çalışan bilim insanı Briony Horgan, "Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size eski Jezero Gölü kıyısında durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten hissettirmesi" dedi.

NASA SALDA GÖLÜ HAKKINDA NELER DEDİ?

Jezero, Mars'ın kuzeybatı köşesinde yer alan 45 kilometrelik genişliğinde eski bir darbe krateridir. Bir zamanlar krater gölü nedeniyle dikkate değerdir. Daha önce, bilim insanları kraterde karbonat mineralleri keşfettiler. Horgan ve ekibi ise geçtiğimiz günlerde bu karbonat minerallerinden bazılarının gölde oluşmuş olabileceğine dair kanıtlar buldu.

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Salda Gölü özellikleri neler?

Purdue Üniversitesi'nde lisansüstü öğrencisi Brad Garczynski, Karbonatlar önemlidir çünkü mikroplar ve belirli dokuların bir zamanlar var olduğunu kanıtlarlar. Ama Jezero'ya gitmeden önce, yaşam belirtileri arayışımıza odaklanmak için bu karbonatların Dünya'da nasıl oluştuğuna dair bilgiler edinmek gerçekten önemliydi dedi.

SALDA GÖLÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

NASA yazısında, Salda Gölü Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonatlar ve çökelme özellikleri içeren Dünya'da bilinen tek göldür. Göl, Jezero'daki deltaya benzer şekilde, çevresindeki ana kayadan aşınmış ve yıkanmış kaya tortuları ile dolu alüvyon yelpazesi içermektedir. Salda Gölü çevresindeki beyaz kıyı şeridi, Jezero'da tespit edilen karbonat minerallerine benzeyen hidromanyezitin hakim olduğu kum ve çakıllardan oluşur sözleriyle gölün öneminin altı çizildi.

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Salda Gölü özellikleri neler?

SALDA GÖLÜ NEREDE? SALDA GÖLÜ HANGİ İLİMİZDEDİR?

Yurt içinde tatil için en çok tercih edilen bölgelerden olan Salda Gölü, Burdur şehrimizin Yeşilova ilçesine 4 kilometre uzaklıkta yer alır.

SALDA GÖLÜ DERİNLİĞİ

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü derinliği ile sadece ülkemizde değil dünya çapında da üne sahiptir. Salda gölü, 185 metre derinliğe sahiptir.

SALDA GÖLÜ TURLARI

Salda Gölü turları ziyaretçilerine mavinin en özel tonlarını yakından görme fırsatı veriyor. Çeşitli tur seçenekleri ile çeşitli alternatifler sunan Salda Gölü turları konum ve içerik olarak farklı seçenekler de sunuyor.

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Salda Gölü özellikleri neler?

SALDA GÖLÜ KAMPI

Salda Gölü kamp seçenekleri ile doğa severlere de kucak açıyor. Salda Gölü'nün kenarına konuşlandırılmış kamp alanlarında turkuaz ve beyaz kumsal ile iç içe kamp yapabilirsiniz. Salda Gölü'nün coğrafi özelliklerine bakarak bilinçli bir kamp aktivitesi yapabilirsiniz.

SALDA GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Yeşilova ilçe merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Salda Gölü'ne Kıraatlı Yolu ve D330 üzerinden ulaşabilirler. Burdur'a 76 km uzaklıktaki göle Burdur otogarından hareket eden tur araçlarıyla gitmek de mümkündür.

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Salda Gölü özellikleri neler?

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