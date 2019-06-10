NASA'dan mesaj: Jüpiter bu gece Dünya'ya en yakın konumunda, çıplak gözle görebilirsiniz
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in 10 Haziran'da Dünya'ya en yakın konumda olacağını ve çıplak gözle görülebileceğini duyurdu.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in 10 Haziran'da Dünya'ya en yakın konumda olacağını ve çıplak gözle görülebileceğini duyurdu.
NASA, astronomi ve uzay meraklılarının dürbün ya da teleskop kullanması durumunda Jüpiter'in bazı uydularını da çok net bir şekilde görebileceğini, pazartesi gecesinin bu gözlemi yapmak için en iyi zaman olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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