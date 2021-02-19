NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?
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NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?

19.02.2021 01:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 01:12
NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?

NASA, 7 önce Kızıl Gezegen Mars'a gönderdiği Perseverance uzay aracından yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?

Dünya'dan 470 milyon kilometre uzaklıkta olan Kızıl Gezegen Mars'a gönderilen Perseverance uzay aracı bugün itibariyle iniş yapıyor. Dünya dışında hayatın var olup olmadığı sorusu gelen fotoğraflarla ve 2030 yılında getireceği kaya parçaları sayesinde cevap bulacak. Peki, NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?

NASA'DAN MARS'A İNİŞ YAPILDI MI? PERSEVERANCE UZAY ARACI MARS'A İNDİ Mİ?

30 Temmuz'da ABD'den uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracı 20 bin kilometreyi aşan hızla Mars atmosfere girerek, Gökyüzü Vinci olarak adlandırılan iniş roketlerinin açılmasıyla Mars'ın yüzeyine inişini başarıyla tamamladı. NASA uzmanları iniş sürecini '7 Dakikalık dehşet' olarak nitelendirdi. Perseverance uzay aracı Salda Gölü'nü andıran Jezero Krater'ine iniş yaptı.

NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?

MARS'TAN İLK GÖRÜNTÜLER NELER?

20 kamera ve mini helikopteriyle Mars'a iniş yapan Perseverance uzay aracından 00.01 itibariyle ilk görüntüler gelmeye başladı.

NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?
NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?

MARS'A NE ZAMAN İNİLDİ?

NASA'nın 30 Temmuz'da gönderdiği olduğu Perseverance uzay aracı Türkiye saatiyle 23.55'te Mars'a iniş yaptı.

NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?
NASA'dan Mars'a iniş yapıldı mı? Perseverance uzay aracı Mars'a indi mi? Mars'tan ilk görüntüler neler? Mars'a ne zaman inildi?
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