NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız Gaziantep'te gençlerle buluştu

29.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:02

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bilim tutkunu gençlerle bir araya geldi.

Yıldız, Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi'ndeki "Derin Uzayda Bilim" başlıklı sunumunda gençlere, derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları, uzayda yapılan keşifler konularında bilgiler verdi.

Keşiflerin her şeyden önce kafalarda oluşan bir soruyla başladığını ifade eden Yıldız, gençlere soru sormaları ve çok çalışmaları önerisinde bulundu.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bilim ve bilginin gençler için önemine değinerek, "Bilgi güçtür, iktidar yapar. Kim dönemin bilgisini elinde tutarsa gücü elde eder. Bu tarihimizde Selçuklu'da, Osmanlı'da böyleydi. Bugün ise silikon vadilerini kuranlar, NASA'yı yönetenler dünyada söz sahibi. Bu nedenle kendi geleceğimizi hazırlamamız gerekiyor. Bilgi dolu nesiller yetiştirmemiz lazım." dedi.

Gaziantep'te 20 dönüm araziye yeni bir bilim merkezi kurmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Şahin, "Üniversitenin merkezinde 20 dönüm üzerinde Türkiye'deki en güzel bilim merkezini kuracağız. Proje şu anda tamamlanma noktasına geldi. Hem içerik, hem dış tasarım olarak herkesin çok rahat bir şekilde bilimsel çalışmaları yapabileceği ortamlar hazırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA