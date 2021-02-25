Naşa beldesi ikinci kez karantinaya alındı
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Naşa beldesi ikinci kez karantinaya alındı

25.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:35
Naşa beldesi ikinci kez karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı 1924 nüfuslu Naşa beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle ikinci kez karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı 1924 nüfuslu Naşa beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle ikinci kez karantinaya alındı.

Simav ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Naşa beldesinde, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. 5 Mart 2021 tarihine kadar sürecek karantina nedeniyle beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Belde, 15 Ekim 2020 tarihinde 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.


Naşa beldesi ikinci kez karantinaya alındı
Naşa beldesi ikinci kez karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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