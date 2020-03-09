NASA Ay ve Mars misyonları için astronot ilanı verdi, kimler başvurabilir?
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NASA, Dünya

NASA Ay ve Mars misyonları için astronot ilanı verdi, kimler başvurabilir?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 15 yıl içinde gerçekleştireceği Ay ve Mars misyonlarında görev alacak astronotlar için yeni başvuruları kabul etmeye başladı. NASA’da astronot olmak için aranan özellikler nelerdir?

09.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:47
NASA Ay ve Mars misyonları için astronot ilanı verdi, kimler başvurabilir?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 15 yıl içinde gerçekleştireceği Ay ve Mars misyonlarında görev alacak astronotlar için yeni başvuruları kabul etmeye başladı. 2 Mart'ta başlayan başvuru süreci 31 Mart'ta kadar devam edecek.


Kabul edilecek ve iki yıllık eğitimden geçecek olan yeni astronotlar 2024 yılında yapılması planlanan Ay ve 2030'a kadar gerçekleşmesi hedeflenen Mars misyonlarında görev alması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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