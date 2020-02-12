NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor
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NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor

Amerikan Uzay Ajansı (NASA), Ay ve Mars misyonlarında görevlendirilmek üzere yeni astronot alımları yapacağını duyurdu

12.02.2020 07:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 07:45
NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor

Amerikan Uzay Ajansı (), Ay ve Mars misyonlarında görevlendirilmek üzere yeni astronot alımları yapacağını duyurdu.


Adaylar, Artemis Jenerasyonu olarak adlandırılan yeni nesil astronotlardan olmak için şanslarını deneyebilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, 2024'te yapılması planlanan insanlı ay misyonunda görev alabilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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