NASA Ay'a insan göndereceği roketi fırlatma sisteminde arızalanan ekipmanı onardı - Haberler
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NASA Ay'a insan göndereceği roketi fırlatma sisteminde arızalanan ekipmanı onardı

NASA Ay'a insan göndereceği roketi fırlatma sisteminde arızalanan ekipmanı onardı
AA / Ayşe Doğru - Haberler | Güncel

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Artemis-3 göreviyle Ay'a insan göndereceği Orion uzay aracının Uzay Fırlatma Sistemi'nde (SLS) bozulan bir ekipmanı tamir ettiği kaydedildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının ( Nasa ), Artemis-3 göreviyle Ay'a insan göndereceği Orion uzay aracının Uzay Fırlatma Sistemi'nde (SLS) bozulan bir ekipmanı tamir ettiği kaydedildi.

Nasa mühendisleri, Ay'a Artemis-3 göreviyle insan götürmesi planlanan Orion uzay gemisini martta yapılacak deneme uçuşunda uzaya taşıyacak SLS'nin bütünleşik motor kumandalarında bir arıza tespit etti.

Arızanın giderilmesinin ardından paneldeki motor kumandaları yeniden çalışır duruma geldi ve testlerde iyi performans gösterdi.

Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla NASA, Orion uzay aracını Ay'a doğru fırlatacak.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse, 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te yapılacak.

Orion uzay aracını uçurması için bir grup astronotu eğiten NASA, Ay'a gidecek ekipte kimler olacağını henüz açıklamadı.

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AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Havacılık, Uzay, NASA, Güncel, Haber

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