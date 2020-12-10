NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı
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NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

10.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:04
NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Artemis programı kapsamında Ay'a seyahat edecek 18 astronotun isimlerini yayınladı.

 Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Artemis programı kapsamında Ay'a seyahat edecek 18 astronotun isimlerini yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurdu. NASA tarafından yapılan açıklamada, 2024'te ayın yüzeyinde yürüyecek ilk kadın ve erkek astronot da yer alıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından açıklanan kadroda 9'u kadın 9'u erkek olmak üzere toplam 18 astronot bulunuyor. Tüm kadronun Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri açıklanmıştı. Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları süren Artemis projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.

AY'A GİDECEK 18 KİŞİLİK EKİPNASA tarafından açıklanan astronotların isimleri şöyle sıralandı: Joseph Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren Hoburg,  Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole A Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins, Stephanie Wilson.PROJEYE TRUMP'TAN 1.6 MİLYAR DOLARLIK DESTEKABD Başkanı Donald Trump'ın NASA'ya ek 1.6 milyar dolarlık bütçe tanıdığı ifade edildi. İnsanlı Ay yolculuğu projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Benim yönetimimde NASA'yı eski azametli konumuna getiriyoruz, Ay'a tekrar gideceğiz ve sonra da Mars'a" demişti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine de Amerikalı astronotların 2024'e kadar Ay'a inişini gerçekleştirmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü ifade etmişti.

NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı
NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı
NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı
NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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