NASA, Avustralya'da Görüntülenen Gök Cismi Hakkında Açıklama Yaptı

Avustralya, geçtiğimiz gün oldukça ilginç bir olaya şahitlik etti. Yaşanan doğa olayları ve barındığı canlı çeşitliliğiyle sık sık gündeme gelen Avustralya, bu sefer ilginç bir gökyüzü olayıyla gündemdeki yerini aldı.

Ülkenin Victoria ve Güney Avustralya bölgesinin sakinleri, dün gece gökyüzünde beliren bilinmeyen bir cisimle heyecana kapıldı. Oldukça hızlı bir şekilde ilerleyen bu gök cisminin videosunu Facebook sayfasında paylaşan vatandaşlardan biri olan Katie Walheim, "Bir anda kapkaranlık gece aydınlandı. Dünya'nın atmosferine hızla girdi ve okyanusa düşerek kayboldu. Bütün şehir turuncu renkle aydınlandı" dedi.

NASA olayla ilgili yaptığı açıklamada, bölge sakinleri tarafından görülen bu cismin bir alev topu olduğunu söyledi. NASA'nın göktaşı olduğunu açıkladığı bu cisim için yetkililer incelemenin devam ettiğini belirtti.