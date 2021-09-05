Nasa Astronotu: "Uzayda Biber Fideleri Çiçek Açtı"
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Nasa Astronotu: "Uzayda Biber Fideleri Çiçek Açtı"

Nasa Astronotu: 'Uzayda Biber Fideleri Çiçek Açtı'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

ABDli NASA astronotu Megan McArthur, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı.

ABDli NASA astronotu Megan McArthur, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı. McArthur, gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirtti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini açıkladı.

McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında "Bu daha karmaşık bitkileri uzay istasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!" ifadelerini kullandı.

2022 MART'TA TAMAMLANACAK

NASA tarafından "Gelişmiş Bitki Yaşam" alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi.

NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini çünkü bir C Vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için, olası birçok uzay ürününe göre daha zor olduğu ifade edildi.

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OSMANLI DÖNEMİ KARANTİNA MERKEZİ: TAHAFFUZHANE

Kaynak: Space Mag Türkiye

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